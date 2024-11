Tetanus Tetanus-Impfung: Wann braucht man eine Auffrischung?

Was ist Tetanus?

Tetanus ist eine bakterielle Infektion und wird durch das Bakterium "Clostridium tetani" verursacht. Diese Erreger sind überall verbreitet und können theoretisch sogar bei einer Bagatellverletzung in den Körper gelangen. Selbst kleinste Wunden können zu einer Infektion führen. Das Bakterium ist anaerob - ist es also einmal unter der Haut und kommt nicht mehr in Kontakt mit Sauerstoff, hat es die besten Voraussetzungen, um sich schnell auszubreiten. Eine Tetanus-Impfung ist daher immer sinnvoll.