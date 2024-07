Blutvergiftung Das sind Anzeichen einer Sepsis

Wann ist es eine Blutvergiftung?

In welchen Situationen sich eine Sepsis entwickeln kann und wie das passiert, das erklärt Prof. Dr. Jörg Schelling, niedergelassener Arzt und im Vorstand des Bayerischen Hausärzteverbands: "Zuerst bemerkt man im Regelfall eine Entzündung zum Beispiel an der Haut, aber auch eine Blasenentzündung, eine Nierenbeckenentzündung oder eine Lungenentzündung. Wenn sich die Keime von dort ausbreiten, in die Blutbahn gelangen und den ganzen Körper befallen, dann spricht man von einer Sepsis."

Könnte es eine Sepsis sein

Wann sollte ich meinen Hausarzt oder meine Hausärztin fragen: "Könnte es eine Sepsis sein?" Auf welche Anzeichen muss ich achten? Dr. Schelling: "Wenn sich Ihr Allgemeinzustand deutlich verschlechtert, wenn Sie deutlich schwach oder abgeschlagen sind, wenn Sie hohes Fieber bekommen, dass sich durch die klassischen Fiebersenker überhaupt nicht mehr beeinflussen lässt, wenn Sie Kreislaufprobleme bekommen, wenn also der Blutdruck sehr schnell abfällt oder wenn der Puls sehr stark steigt – das wären alles Zeichen. Wenn Sie aus der Corona-Zeit noch ein Pulsoximeter zu Hause haben, also ein Gerät, das die Sauerstoffsättigung misst, und Sie damit feststellen, dass diese plötzlich stark runtergeht." Alle, deren Immunsystem eingeschränkt ist, zum Beispiel durch Medikamenteneinnahme oder Diabetes; alle, die infektanfällig sind oder schon älter, sollten hier besonders aufmerksam sein.

Anzeichen einer Blutvergiftung

Wie entsteht eine Sepsis

An einer Sepsis kann man in jedem Alter erkranken

Es kann wirklich jede und jeden treffen, an einer Sepsis kann man in jedem Alter erkranken. Ein höheres Risiko haben

Schutz vor Sepsis

Was ist eine Blutvergiftung?

Eine Sepsis oder Blutvergiftung ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, an einer Sepsis erkranken jedes Jahr mindestens 230.000 Menschen, mindestens 85.000 versterben daran. So "Deutschland erkennt Sepsis", eine Kampagne des Aktionsbündnisses Patientensicherheit e.V.. Eine Sepsis ist immer ein medizinischer Notfall, wenn Sie unsicher sind, rufen Sie lieber einmal zu früh die 112 an.