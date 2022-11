Wie lange ist ein Rezept gültig Die Rezeptfarbe zählt

Wie lange sind Rezepte gültig

Auch Rezepte für Hilfsmittel , also zum Beispiel für Brillen, Hörgeräte, Kompressionsstrümpfe oder Einlagen, sind 28 Tage lang gültig, so die Kassenärztliche Vereinigung Bayern. Das Rezept muss in diesem Zeitraum eingelöst werden, die Belieferung kann auch danach stattfinden.

Grünes Rezept Gültigkeit

Grüne Rezepte verwendet ihre Ärztin oder Ihr Arzt, wenn sie oder er Ihnen nicht verschreibungspflichtige Medikamente quasi empfiehlt. Diese Rezepte sind wegen des "Empfehlungscharakters" unbegrenzt gültig , so die Techniker Krankenkasse. Für Präparate, die mit einem grünen Rezept verschrieben worden sind, zahlen Sie den vollen Preis, egal, ob Sie Kassenpatient oder Privatpatient sind. Diese grünen Rezepte sollten Sie dennoch aufheben, denn in Ihrer Steuererklärung können Sie sie als außergewöhnliche Belastung angeben.

Wer nach einem Krankenhausaufenthalt entlassen wird, bekommt dort oft ein Entlassrezept ausgestellt, das den Medikamentenbedarf für die ersten Tage zu Hause abdecken soll. Ein Entlassrezept ist rot, trägt einen Aufdruck "Entlassmanagement" und ist drei Werktage gültig. "Ist der Ausstellungstag ein Werktag, zählt er bereits mit", so die Krankenkasse AOK. In diesem Fall zählt der Samstag als ein Werktag. Einlösbar ist so ein Rezept in jeder Apotheke.