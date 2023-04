Gürtelrose Impfung gegen Gürtelrose - wann brauche ich sie?

Wenn wir in unserem Leben Windpocken durchlebt haben - ob als Kind oder als Erwachsener - können wir auch an einer Gürtelrose erkranken. Denn: Die Erreger, die Windpocken auslösen, die Varicella-zoster-Viren aus der Gruppe der Herpes-Viren, bleiben lebenslang in unserem Körper und zwar in den Nervenganglien, so das Robert Koch-Institut (RKI). Dort ruhen sie und richten bei einer Reaktivierung - zum Beispiel, wenn unser Immunsystem geschwächt ist - weiteres Unheil an. Diese Viren können einen Herpes Zoster, auch Gürtelrose, Kopfrose oder Gesichtsrose genannt, auslösen. Bereits ab einem Alter von 50 Jahren steigt das Risiko, an einer Gürtelrose zu erkranken.

Gürtelrose Impfung

Das RKI empfiehlt gesunden Menschen eine Impfung gegen die Gürtelrose ab 60 Jahren. Menschen, die an bestimmten chronischen Krankheit leiden, sollten sich bereits früher, ab 50 Jahren impfen lassen. Das sind zum Beispiel Menschen mit "angeborener oder erworbener Immundefizienz oder Immunsuppression, HIV-Infektion, rheumatoider Arthritis, systemischem Lupus erythematodes, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale, chronischer Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus", so das RKI.

Auf eine erste Impfdosis folgt nach zwei bis sechs Monaten eine zweite Impfdosis. Erst nach der zweiten Dosis besteht ein Impfschutz. Der von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene Herpes-zoster-Impfstoff "Shingrix" ist ein sogenannter Totimpfstoff, weil er einen längeren Impfschutz gewährleistet und auch ältere Personen zuverlässiger schützt als der auch zugelassene Lebendimpfstoff "Zostavax". Es kann nach der Impfung zu lokalen Impfreaktionen kommen wie zum Beispiel Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle. Auch Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit und Muskelschmerzen können auftreten.

Zur Schutzwirkung der Impfung - die Zahlen sind vom RKI: Von 100 Personen, die nicht gegen Gürtelrose geimpft wurden, erkranken 33 Personen an einer Gürtelrose. Von 100 Personen, die geimpft wurden, erkranken 3 an Gürtelrose.

Zahlt die Krankenkasse die Impfung gegen Gürtelrose

Für alle, für die die Impfung gegen Gürtelrose empfohlen wird, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten. Die Impfung ist seit 1. Mai 2019 eine Pflichtleistung der Kassen.

Brauche ich eine Auffrischung nach der Impfung gegen Gürtelrose

Wie lange genau der Impfschutz nach einer Impfung besteht, das ist noch nicht ganz klar und dazu wird noch geforscht. Was man bisher weiß: "Bisherige Ergebnisse zeigen aber, dass der Impfschutz gegen Gürtelrose nach vier Jahren nur leicht abnimmt (von 98 auf 88 Prozent). Weitere Studien weisen darauf hin, dass der Schutz noch länger anhält", so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Gürtelrose Symptome

So kann der Hautausschlag bei einer Gürtelrose aussehen Eine Gürtelrose beginnt oft mit "brennenden und bohrenden bis schneidenden" Schmerzen, bevor die ersten Bläschen auf der Haut erscheinen. Begleitet werden die Schmerzen oft mit Fieber, starker Abgeschlagenheit und einem Krankheitsgefühl. Der Hautausschlag tritt auf einer Körperseite auf dem Rücken auf, kann aber auch Kopf und Gesicht betreffen. Es bilden sich Bläschen und Pusteln, die sich im Verlauf mit Flüssigkeit füllen. Diese dürfen nicht aufgekratzt werden, damit keine bakteriellen Infektionen auftreten oder sich Narben bilden. Nahezu jede Nervenwurzel kann von der Gürtelrose befallen werden. Wenn eine Gürtelrose am Kopf auftritt, sollte die Patientin oder der Patient umgehend eine Fachärztin oder einen Facharzt aufsuchen, um Komplikationen und Spätschäden am Auge oder den Ohren zu vermeiden.

Bei einer Gürtelrose sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich. Eine Komplikation ist die Post Zoster Neuralgie, an der 12 bis 20 Prozent der Erkrankten nach einer Gürtelrose leiden. Diese Post-Zoster-Neuralgie ist das Ergebnis der Nervenschäden, die die Gürtelrose hervorrufen kann. Viele Betroffene beschreiben ihre Herpes Zoster-Erkrankung meist als sehr schmerzhaft und äußerst langwierig, viele Patientinnen und Patienten haben noch sehr lange Schmerzen an den Hautstellen, an denen der Herpes Zoster ausgebrochen ist.

Bei normalem Verlauf heilt eine Gürtelrose nach zwei bis vier Wochen ab.

Impfung nach Gürtelrose

Kann man, wenn man bereits an einer Gürtelrose erkrankt war, eine Impfung bekommen und ist das ratsam? Die Antwort des RKI: "Ja, eine Person kann eine Herpes-zoster-Impfung mit dem Totimpfstoff bekommen, auch wenn sie in der Vergangenheit bereits an Herpes zoster erkrankt war. Ein Herpes zoster tritt in der Regel nur einmal auf, aber eine zweite bzw. eine dritte Episode sind gelegentlich möglich. Bei einer akuten Herpes-zoster-Erkrankung sollte die Impfung verschoben werden, bis die akute Erkrankung vorüber ist und die Symptome abgeklungen sind."

Gürtelrose ansteckend

Patientinnen und Patienten mit Gürtelrose sind im akuten Stadium der Krankheit ansteckend. "Die Übertragung erfolgt über direkten oder indirekten Kontakt mit dem Bläscheninhalt. Erst wenn die Bläschen zu Schorf umgewandelt sind, ist die Infektionsgefahr vorbei", so der Berufsverband der Deutschen Internistinnen und Internisten. Normalerweise besteht damit die Ansteckungsgefahr fünf bis sieben Tage ab dem Zeitpunkt, zu dem der Hautausschlag erstmals sichtbar war. "Herpes zoster wird nicht durch Kontakt zu einem an Varizellen oder an Herpes zoster Erkrankten ausgelöst", schreibt das RKI. Anstecken können sich bei Menschen, die an akuter Gürtelrose leiden, alle, die selbst noch keine Windpocken (Varizellen) durchgemacht haben - an Windpocken: "Personen, die noch keine Varizellen durchgemacht haben und nicht gegen Varizellen geimpft sind, können sich bei Kontakt mit den infektiösen Herpes-zoster-Bläschen mit dem Varicella-zoster-Virus anstecken und an Varizellen erkranken", so das RKI.

Gürtelrose Behandlung