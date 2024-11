Teddys im Krankenhaus Ein cooler Kinderkrankenpfleger tröstet kranke Kids mit Kuscheltieren

Kevin macht kranken Kindern mit gespendeten Kuscheltieren eine Freude

Der gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger Kevin (29) gründete 2020 einen Verein, um Kuscheltier-Spenden an kranke Kinder verschenken zu können. Er hatte festgestellt, dass Teddys und andere Stofftiere Kindern die Angst in der ungewohnten Umgebung Krankenhaus nehmen und eine vertrauensvollere Verbindung zum Pflegepersonal herstellen können. Am Plüschfreund können Ärzte und Krankenpflegerinnen und -pfleger zudem besser erklären, wo eine Spritze oder ein Pflaster hin muss und wo es kurz weh tun könnte. Pro Lieferung bringt er bis zu 500 Plüschtiere pro Klinik unter die Kinder.