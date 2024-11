Spektakuläre Rettung aus dem Hubschrauber: Dieses mutige Ehepaar rettet Menschenleben

Rettung aus dem Hubschrauber

Florian und seine Frau Alena aus der Oberpfalz arbeiten als ehrenamtliche Bergretter bei der Bergwacht im Bayerischen Wald. Die beiden retten Menschen, die im alpinen Gelände in Notlage getraten sind. Warum dieses Ehrenamt die beiden auch als Paar zusammenschweißt und warum sie Andi von den Woiboyz aus einer Gondel in einer Halle in Bad Tölz geborgen haben, hier im Video.