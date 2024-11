Beinamputierter Fußballer Dieser Mann spielt in der A-Klasse - mit nur einem Bein

Pierre spielt Fußball - mit nur einem Bein

Nun spielt der Fußballer als erster Beinamputierter im Freistaat Bayern in einem regulären Amateurspiel:

Bei der Partie zwischen der SG Dormitz Brand II und der Reserve des TSV Behringersdorf stand der 35-jährige Pierre Kaiser nun zum ersten Mal in einem Spiel auf dem Platz. Im Amputierten-Fußball wird ohne Bein- oder Armprothese gespielt. Ohne Prothesen, aber mit Krücken geht es im Sturm bei Hoffenheim, wo Pierre spielt, so richtig ab. Aber seine Gegner reagierten sehr positiv - so geht gelebte Inklusion.