Exportschlager Miniskateboards: Die flinksten Finger Oberfrankens

Schreiner Martin ist Fingerboarder

Martin fing mit neun Jahren an zu skaten, wenige Jahre später entdeckte er während eines USA-Trips dann Fingerboards. Nachdem er, zurück in Deutschland, Anfang der 200er-Jahre noch nichts dazu im Internet gefunden hatte, beschloss er kurzerhand, selbst Fingerboards zu bauen. Seit 25 Jahren hat er nun seine eigene Firma und vertreibt die Fingerboards in der ganzen Welt.