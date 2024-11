Joey Kelly unterm Po Diese Frau trägt Star-Autogramme als Tattoos

Bianca sammelt Autogramme von Promis – auf ihrem Körper

Um an die begehrten Unterschriften zu kommen, fährt Bibi extra zu Veranstaltungen, bucht sich als Gast in TV-Shows, in denen bekannte Künstler auftreten, oder spricht im Vorfeld mit dem Management.

Ihr bisheriges Highlight: Kiefer Sutherland, auf den sie vier Stunden an einem Kreisverkehr gewartet hat, bis sie endlich an ihre begehrte Unterschrift kam. Tom Beck, Matthias Schweighöfer, Boss Hoss – die Liste der Stars ist lang. Die Unterschrift von Joey Kelly prangt beispielsweise auf der Rückseite von Bibis Oberschenkel. Einige Stars haben auch etwas gemalt. So ziert auch ein Ottifant von Otto Waalkes ihren Körper. Auch, wenn die Zeichnungen nicht alle so schön sind, so freut sich Bianca doch, dass sich zahlreiche Promis auf ihrem Körper verewigt haben – im wahrsten Sinne des Wortes.