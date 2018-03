Blutspenden So können Sie in den Osterferien Leben retten

Nach der Grippewelle und in den Ferien bleiben derzeit viele Liegen beim Blutspenden leer. Dabei ist es jetzt so wichtig wie eh und je, Blut zu spenden. Wo und wie Sie schnell helfen können, erfahren Sie hier!

Blutspenden 2018

Die Grippesaison 2017/2018 hat auch Bayern im Griff. Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gab es bis Ende März knapp 28.500 Krankheitsfälle in Bayern, über 10.000 mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Das Wetter sorgt dafür, dass weiterhin auch Erkältungen noch viele potenzielle Blutspender plagen, was dafür sorgt, dass zahlreiche Spenderliegen leerbleiben. Deshalb appelliert der Blutspendedienst des BRK (BSD): "Der Bedarf von etwa 2.000 Blutspenden pro Tag bleibt konstant – unabhängig vom Wetter oder der Ferienzeit. Daher bitten wir Sie vor oder nach Ihrem Urlaub, Blut zu spenden. Termine bieten wir montags bis freitags in ganz Bayern an", sagt BSD-Geschäftsführer Georg Götz.

So kann man in München sogar noch vor Ostern zum Spenden gehen, in Nürnberg beispielsweise ist am Dienstag nach Ostern ein Termin angesetzt. Wo und wann in Ihrer Region ein Blutspendetermin ansteht, erfahren Sie unter anderem hier: Blutspendetermine in Bayern. Darüberhinaus bieten natürlich auch Kliniken sowie private Blutspendedienste Termine an.

Was habe ich als Spender davon?

Wer zum ersten Mal Blut spendet, wird gründlich untersucht. Ein Arzt stellt Fragen zur Krankengeschichte und testet an einem Tropfen Blut aus dem Finger den Gehalt der roten Blutkörperchen. Finden sich bei der Untersuchung im Labor Hinweise auf Krankheiten, werden Sie informiert.

Spender erhalten außerdem nach ein paar Wochen einen Blutspendeausweis, in dem die Blutgruppe vermerkt ist. Haben Sie dann einen Unfall, kann das im Notfall wertvolle Zeit sparen. Aber vor allem: Mit Ihrer Spende können Sie Leben retten.

Werde ich als Blutspender bevorzugt, wenn ich selbst eine Spende benötige?

Nein. "Blutspenden kommen in den Kliniken den Patienten zugute, die infolge ihrer Erkrankung oder eines Unfalls darauf angewiesen sind", sagt Stefanie Sklarzik vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuz.

Wird mit meinem Blut Geld verdient?

Der Blutspendedienst des Roten Kreuzes ist eine gemeinnützige GmbH und arbeitet deshalb rein kostendeckend. Das Geld, das durch den Verkauf von Spenden erwirtschaftet wird, fließt laut BSD in die Erhaltung des Betriebs - also in die Deckung der Kosten für die Tests der Blutkonserven und den Unterhalt von Produktions- und Logistikzentren.

Es gibt aber auch private Blutspendedienste, die den Spendern im Gegensatz zum Roten Kreuz für die Spende dann auch eine Aufwandsentschädigung zahlen.

Kann ich mich mit Krankheiten anstecken?

Die Utensilien, mit denen Sie bei einer Spende in Kontakt kommen, sind alle steril und werden nur einmal benutzt. Die Einrichtungen arbeiten außerdem unter strengen Hygieneauflagen.

Wofür wird das Blut verwendet?

2000 Blutkonserven werden jeden Tag alleine in Bayern gebraucht. Der größte Teil davon, etwa 19 Prozent, kommen in der Krebstherapie zum Einsatz, jeweils etwa 16 Prozent bei Herz- beziehungsweise Magen-Darm-Erkrankungen.

Nur etwa 12 Prozent der Blutspenden helfen Verletzten nach Unfällen. Besonders nach großen Unfällen kann der Bedarf aber stark steigen: Nach dem Zugunglück in Bad Aibling riefen die Blutspendedienste in Bayern die Bevölkerung zum Spenden auf, um die Verletzten versorgen zu können. Und auch im Sommer kommt es häufig zum Engpass bei Blutkonserven, weil viele regelmäßige Spender in Urlaub fahren.