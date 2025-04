Feuerwehr-Teddys Wenn ein kleiner Bär zum großen Helden wird

Mit Helm und Herz: Wo Bären trösten, wenn’s brennt

In einem Feuerwehrauto der oberbayerischen Gemeinde Obertaufkirchen sitzt ein Teddybär. Kein gewöhnlicher – er trägt eine kleine Feuerwehrjacke und eine passende Mütze. Eigentlich war das Kuscheltier nur ein Requisit im örtlichen Theaterstück. Doch nach seiner letzten Vorstellung setzte ihn Feuerwehrmann Konrad Platschka spaßeshalber in eines der Feuerwehrfahrzeuge. Ein Glücksfall, wie sich bald zeigen sollte: Denn seine Kollegin Alexandra Pollinger konnte die Unterstützung des plüschigen Begleiters schneller gebrauchen als gedacht.

Bei einem Einsatz mit einem verängstigten Kind wurde der kleine Feuerwehr-Bär kurzerhand zum Tröster in der Not. Seitdem ist klar: Er bleibt. "Es ist einfach so schön, den Kindern in solchen Momenten etwas zu geben, das ihnen Halt gibt", sagt Alexandra. Und genau deshalb wird das Feuerwehr-Team inzwischen von einer ganzen Tröste-Teddyflotte begleitet – kleine Plüschhelden, die bei Einsätzen an tapfere Kinder verschenkt werden.