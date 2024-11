Harry Potter in Oberbayern Besenreiten als Sportart

Quadball - Harry Potters Quidditch auf dem Boden

Laura aus Oberbayern ist seit einigen Jahren begeisterte Quadball-Spielerin und mittlerweile Abteilungsleiterin der Sportart beim PSV-München. Der anspruchsvolle Ballsport ist dem Quidditch aus Harry Potter nachempfunden und eine Mischung aus Handball, Rugby und Dodgeball. In den USA als Randsportart an den Colleges erfunden, gibt es mittlerweile sogar eigene Ligen und Weltmeisterschaften. In Bayern gibt es unter anderem noch Teams in Augsburg und Bamberg, in München sogar zwei.