Supermond Wie kommt es zum Supermond?

Der "Supermond" ist der größte Vollmond des Jahres. Manchmal steigt er auch häufiger im Jahr am Himmel empor. Doch wie kommt dieses Naturspektakel zustande und warum erscheint der Mond manchmal so riesig?

Durchschnittlich ist der Mond rund 384.400 Kilometer von der Erde entfernt. An Tagen, an denen er als "Supermond" angekündigt wird, rückt der Mond fast 30.000 Kilometer näher an die Erde heran. Das lässt sich durch seine ellipsenförmige Umlaufbahn um unseren Planeten erklären – durch diese ändert sich der Abstand zur Erde stetig und wird mal größer und mal kleiner.

Die elliptische Mondbahn

Erreicht der Mond auf seiner Laufbahn den Punkt, der der Erde am nähsten ist, das sogenannte Perigäum, kann sein Durchmesser bis zu 7 Prozent größer erscheinen als bei einem Durchschnittsvollmond. Fliegt er dann weiter auf seiner Umlaufbahn, entfernt er sich wieder von der Erde, wodurch auch der Durchmesser wieder abnimmt. Nach zwei Wochen hat er das sogenannte Apogäum erreicht – der Abstand zwischen Erde und Mond ist auf das Maximum angestiegen. Alles 27.5 Tage erreicht der Mond also das Perigäum, alle 29,5 Tage ist Vollmond – daraus ergibt sich alle 13,6 Monate ein Supermond.

Die perfekte Konstellation

Der Mond erscheint in seiner vollen Pracht, also als Vollmond, wenn die Sonne ihm, aus Sicht der Erde, exakt gegenüberliegt. So kann es natürlich vorkommen, dass diese Konstellation nicht mit dem Erreichen des Perigäums zusammenfällt, sondern beispielsweise schon tagsüber stattfindet. Für das bloße Auge ist es dann zwar kaum ersichtlich, aber beim Aufgehen des Mondes hat dieser dann eigentlich schon ein wenig abgenommen. Der Supermond kann uns also als Vollmond erscheinen, obwohl diese Mondphase schon ein wenig zurückliegt.

Die Helligkeit des Supermond-Vollmonds

Tatsächlich ist es so, dass der Mensch gar nicht so sehr den Größenunterschied zwischen den Mondphasen wahrnimmt, sondern eher die unterschiedliche Intensität der Helligkeit. Von einem Vollmond, der am nächsten Punkt zur Erde steht, ist die Fläche der Mondscheibe größer und es kann bis zu 30 Prozent mehr Licht auf der Erde ankommen, verglichen mit einem erdfernen Vollmond.