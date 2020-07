Petrichor Wie heißt der spezielle Geruch von Sommerregen?

"Das ist eine Wortschöpfung, die haben sich in den 60er Jahren Mineralogen ausgedacht, die diesem Regengeruch nachgeforscht haben. Setzt sich aus zwei griechischen Teilen zusammen, Petra für Stein und Ichor, das steht grob gesagt für 'Götterblut'. Also zusammengesetzt 'Götterblut der Steine'. Damit wollten die Mineralogen ausdrücken, dass dieser typische Sommergeruch überall entstehen kann, wo Regen auf Boden trifft – also nicht nur bei Gras, sondern auch in der Stadt, auf Asphalt."