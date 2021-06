Mondregenbogen Nachtregenbogen bei Vollmond?

Wunderschön und sehr selten: Der Mondregenbogen, wie man ihn am 23. Juni 2021 in Teilen Bayerns sehen konnte, entsteht wie der "irdische" Regenbogen auch durch das Brechen von Licht. Wer noch eine Chance hat, ihn zu sehen plus Bilder hier.