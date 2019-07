Sternschnuppe Wann kann man Sternschnuppen sehen?

In den kommenden Sommernächten lohnt es sich immer mal wieder zum Nachthimmel aufzublicken. Ab Ende Juli 2019 werden vermehrt Sternschnuppen unterwegs sein. Wann? Wo? Und wie viele? Alle Infos.

Schon Mitte Juli kann man mit etwas Glück die ersten Sternschnuppen entdecken. Dann sind die Vorboten der sogenannten Perseiden unterwegs, die im August ihren Höhenpunkt erreichen. Die Perseiden sind schon relativ bekannt, doch vor ihnen streifen uns noch andere Meteorenströme und sorgen für ein herrliches Schauspiel am Abendhimmel.

Südliche Delta-Aquariden - Ende Juli

Ende Juli, wenn die Nächte schon etwas länger sind, streifen uns die Südlichen Delta-Aquariden. Ihren Höhepunkt hat dieser Meteoriten-Strom im Zeitraum von 29. Juli bis 31. Juli. Besonders in der Nacht vom 30. Juli kann man mit bis zu 25 Sternschnuppen pro Stunde rechnen.

Piscis-Austriniden - Ende Juli

Etwas schwerer erkennbare Meteoriten sind in der Nacht vom 28. Juli zu sehen. In dieser Nacht erreichen die Piscis-Austriniden mit fünf - eher blassen - Sternschnuppen pro Stunde ihren Höhepunkt.

Alpha-Capricorniden - Ende Juli

Sie sind schon Anfang Juli immer mal wieder zu entdecken und erreichen am 30. Juli ihren Höhepunkt. Ebenso wie die Piscis-Austriniden fallen in der Höchstphase fünf Meteore in der Stunde. Hat man jedoch das Glück, eine Sternschnuppe aus dem Alpha-Capriconiden-Strom zu entdecken, wird man mit einem besonders langsam fallenden und sehr hell leuchtenden Himmelskörper belohnt.

Wann ist die beste Zeit für Sternschnuppen?

Die beste Uhrzeit, um die Sternschnuppen der Südlichen Delta-Aquariden, Alpha-Capriconiden und Piscis-Austriniden Ende Juli zu entdecken ist in Bayern nach und um Mitternacht.

Perseiden - im August

Mitte Juli fallen die ersten Meteoren aus dem Perseiden-Schauer. Aber der Höhepunkt dieser Sternschnuppen ist erst am 13. August, wenn man pro Stunde bis zu 300 Meteoriten am Nachthimmel entdecken kann.

Noch mehr Infos über Sternschnuppen am sommerlichen Nachthimmel finden Sie hier: Sternenhimmel im Juli 2019