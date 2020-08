Halo Bunter Ring um die Sonne über Erding - ein seltener Halo war zu sehen

Plötzlich ein bunter Ring um die Sonne - was ist das? Das ist ein sogenannter Halo, ein sehr seltenes Wetterphänomen. So eine Halo-Erscheinung war gestern über Erding zu sehen. Wie sie entsteht, lesen sie hier.

In Erding umgab gestern für eine Viertelstunde ein Ring in Regenbogenfarben die strahlende Sonne am Himmel. Diese seltene Wetter-Erscheinung nennt man einen Halo. Halos entstehen durch Eiskristalle in sehr hohen und feinen Wolken, sogenannten Cirruswolken in acht bis zwölf Kilometern Höhe. Die Eiskristalle in diesen Wolken zerlegen das Sonnenlicht in seine Spektralfarben und sorgen für die regenbogenbunten Scheiben um die Sonne.

"Das Wort 'Halo' stammt aus dem Griechischen (halos) und heißt so viel wie Scheibe. Es bezeichnet eine Gruppe optischer Erscheinungen von Ringen, Bögen, Flecken oder Säulen, die durch Reflexion (Spiegelung) und Refraktion (Brechung) von Licht an in der Luft schwebenden Eiskristallen entstehen." Deutscher Wetterdienst

Dieses Phänomen ist unabhängig von den Jahreszeiten, denn die feinen Wolken, durch die Halo-Erscheinungen entstehen, schweben in einer Höhe, in der es immer sehr kalt ist. Es gibt viele verschiedene Ausprägungen bei den Halo-Erscheinungen - sie reichen von kompletten bunten Ringen um die Sonne, zwei kleineren Lichtflecken links und rechts neben der Sonne bis zu einem bunten Lichtbogen unterhalb der Sonne.