Sparduschkopf Mit diesen Duschköpfen sparen Sie Wasser und Geld

Rund 15 Liter schickt in etwa der durchschnittliche Duschkopf pro Minute in den Abfluss - in Zeiten hoher Energiepreise und drohender Wasserknappheit ein teures Vergnügen. Dass wir trotzdem regelmäßig duschen können und Geld sowie Wasser sparen können, zeigt der aktuelle Test der Stiftung Warentest, die wassersparende Duschköpfe auf den Prüfstand gestellt hat: Je nachdem, womit wir unser Warmwasser bereiten, können wir mit dem sparsamsten Duschkopf im Test (5,5 Liter Durchfluss/ Minute) bis zu 345 Euro (Strom) bzw. 164 Euro (Gas) pro Jahr sparen.