Waschmittel Waschmittel richtig dosieren

Welche Wasserhärte hat mein Wasser?

Es werden drei Härtebereiche unterschieden: weich, mittel, hart. Je höher der Gehalt von Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser, desto "härter" das Wasser. Die Wasserhärte kann beim zuständigen Wasserversorger oder in der Gemeindeverwaltung erfragt werden, manchmal findet man dazu auch Informationen auf der Internetseite des Versorgers oder auf der Abrechnung. Ist der Härtegrad unter 8.4 Grad (deutscher Härte), entspricht der Wasserhärte unter 1,5 mmol/l, ist das Wasser "weich". Zwischen 8.4 und 14.0 Grad oder der Wasserhärte 1,5 bis 2,5 mmol/l gilt es als "mittel" und über 14 Grad beziehungsweise über 2,5 mmol/l spricht man von "hartem" Wasser.

Der Verschmutzungsgrad - was versteht man unter "leicht verschmutzte Wäsche"?

Wäschemenge

Die Wäschemenge meint das Gewicht im Trockenzustand der Wäsche. Meistens sind die Tabellen auf den Waschpulververpackungen für 4 bis 5 Kilogramm Wäsche angegeben. Neben dieser Angabe findet man oft eine Information, wie viel mehr an Waschmittel hinzugegeben werden muss, wenn man größere Mengen wäscht. Auch eine Angabe für Handwäsche ist hier oft zu finden.

Überdosierung vermeiden

Eine Überdosierung von Waschmittel schadet nicht nur zusätzlich der Umwelt und führt zu Mehrkosten in der Haushaltskasse, sondern verschlechtert auch das Waschergebnis. Die Wäsche kann einen gräulichen Schleier davontragen und es können Waschmittelrückstände in den Textilien hängen bleiben. Die Waschmaschine kann verkeimen. Auch Kalkablagerungen in der Maschine können eine ungewollte Folge sein, genauso wie unangenehme Geruchsentwicklung.