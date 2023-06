Bewässerungssystem Ollas selber bauen, um Tomaten und Co. zu gießen

Welche Vorteile haben Ollas?

Unbezahlbar, gerade an heißen Tagen: Man muss auch bei großer Hitze weniger oft gießen - denn das Wasser verdunstet anders als beim Gießen mit der Kanne nicht zu einem Großteil an der Oberfläche, sondern gelangt in die Tiefe, an die Wurzeln. So "lernen" die Pflanzen zudem, ihre Wurzeln nach unten zu strecken, wo ohnehin mehr Feuchtigkeit ist als an der Oberfläche. Im Unterschied zu flachwurzelnden Pflanzen stehen sie dadurch Trockenperioden besser durch.