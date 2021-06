Lüften bei Hitze Fenster auf oder Fenster zu? Die beste Taktik gegen Hitze

Es ist und bleibt ein Streitthema, vor allem in Büros: Soll man an besonders heißen Tagen die Fenster den Tag über offen lassen, oder alles dicht machen und "die Hitze aussperren"? Wir haben bei unsere BAYERN 1 Wetterexpertin Hana Hofmann mal nachgefragt und die hat eine eindeutige Antwort für uns parat.

Fenster auf bei großer Hitze

Auf jeden Fall lüften, man kann ja die Rollos oder Fensterläden- falls vorhanden- trotzdem runtermachen, um abzudunkeln. Wichtig ist dabei, nicht ganz "dicht" zu machen, also immer einen Spalt zulassen, damit auch Luft reinkommt. Es wird sogar empfohlen, bei großer Hitze einen Ventilator vor das Fenster zu stellen, damit Frischluft reinkommt, gerade wenn man nur eine Fensterseite hat, erklärt Hana Hofmann.

Und ganz klar, morgens Lüften ist ein Muss, so unsere Wetterexpertin. In der Früh, wenn die Luft noch schön frisch ist, am besten alle Fenster aufmachen und für kühlenden Durchzug sorgen.