Samen wie lange haltbar Jedes Jahr neue Samen kaufen? So hält Ihr Saatgut länger

Solange der Garten noch in tiefer Winterruhe liegt, ist die beste Zeit, um sich Gedanken über das neue Gartenjahr zu machen: Was will ich alles anbauen? Wann sät man welches Gemüse? Und dann sind da ja auch noch die vielen angebrochenen Tütchen mit altem Saatgut aus dem vorigen Jahr - und die Frage: Was davon kann ich in diesem Jahr noch verwenden und was sollte ich besser neu kaufen?