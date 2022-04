Gurken vorziehen Diesen einen Fehler verzeihen Gurkenpflänzchen nicht

Gurken gehören wie Tomaten und Paprika zu den wärmeliebenden "Südländern" im Gemüsegarten. Da sie ursprünglich aus wärmeren Regionen stammen, brauchen sie unsere Starthilfe auf der Fensterbank - damit sie bis zum Ende der Gartensaison Früchte tragen. Trotzdem sollte man sie nicht zu früh im Jahr ansäen: Solange die Tage noch kürzer und damit der Lichteinfall auf dem Fenstersims geringer ist, besteht sonst die Gefahr, dass die Jungpflanzen "vergeilen", also lange, aber instabile Stängel ausbilden, die leicht umknicken und anfällig für allerlei Krankheiten sind. Tomaten vorziehen: So klappt's mit den eigenen Tomatenpflanzen auf der Fensterbank

Wie lange soll man Gurken vorziehen?

BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner rät aus langjähriger Erfahrung: "Ab Ende März werden die Verhältnisse zunehmend günstiger, jetzt kann man beruhigt an die Aussaat auf der Fensterbank denken." Also besser etwas später aussäen als zu früh. Und: "Nicht verzagen, wer es versäumt - später gesäte Pflanzen holen den Vorsprung oft rasch wieder auf. Dafür die Samen dann vorquellen (z.B. in abgekühltem Kamillentee), das beschleunigt die Keimung."