Rhabarber ernten Wie erntet man Rhabarber richtig?

Wann kann man Rhabarber ernten?

Übrigens: Wenn Sie Ihren Rhabarber in diesem Jahr frisch gesetzt haben, ist erstmal Warten angesagt: Zwei oder noch besser drei Jahre sollten Sie dem Stock geben, um an seinem Standort kräftig anzuwachsen - dafür fällt dann aber auch die Ernte üppiger aus. Hornmehl, Kompost und ein guter "Kragen" aus Mulch helfen dabei. Auch selbst gemachte Brennnesseljauche eignet sich als Dünger . Nicht zuletzt wegen seiner großen Blätter braucht der Rhabarber auch viel Wasser - regelmäßig gießen also nicht vergessen.

Rhabarber richtig ernten

Wann sollte man Rhabarber nicht mehr essen?

Traditionell endet die Rharbarber- wie auch die Spargelernte an Johanni, also am 24. Juni. Aus gutem Grund: Mit fortschreitendem Sommer steigt der Gehalt an Oxalsäure in den Blättern und Stangen, was den Rhabarber ungenießbar werden lässt. Außerdem sollte die Staude genug Zeit bekommen, um sich bis zum Herbst und Winter von der Beerntung wieder erholen zu können.