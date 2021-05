Dünger Haltbarkeit Kann Dünger schlecht werden?

Das Wichtigste vorweg: Ja, Sie können auch den Dünger vom Vorjahr und in den meisten Fällen auch älteren Dünger verwenden, ohne damit Ihren Pflanzen zu schaden. Und immer vorausgesetzt, Sie haben den Dünger richtig gelagert, müssen Sie auch nicht befürchten, dass er weniger Nährstoffe enthält, sagt Gartenbautechnikerin Christine Scherer von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim.

Wie lange kann man Blaukorn lagern?

Der von vielen Gärtnern eingesetzte Blaukorndünger ist ein rein mineralischer Volldünger, ein industriell gefertigter Kunstdünger also. Er ist praktisch unbegrenzt haltbar - ohne Verluste. Allerdings sollte er trocken, kühl und vor Licht geschützt aufbewahrt werden. Auch große Temperaturschwankungen wie etwa Frost oder Hitze besser vermeiden - sie können unerwünschte chemische Reaktionen in Gang setzen, die den Dünger wertlos machen, rät Gartenbautechnikerin Christine Scherer.

Kann man verklumptes Blaukorn noch verwenden?

Werden organische Dünger aus Hornspänen oder Schafwollpellets schneller schlecht?

Organische Dünger wie Hornspäne oder Schafwollpellets würde Gartenexpertin Scherer nicht auf Vorrat kaufen. Allerdings nicht, weil sie sich schneller zersetzen könnten als Mineraldünger, sondern aus einem anderen Grund: "Werden die organischen Dünger nicht richtig gut abgeschlossen gelagert, können sie sich schnell 'beleben' - Insekten wie Motten- oder Käferlarven siedeln sich gerne in derart riesigen Futterquellen an. Unbrauchbar werden organische Dünger auch bei Feuchtigkeit - dadurch beginnt der Zersetzungsprozess.

Wie kann ich Dünger lagern?

Trocken, kühl, dunkel und gut verschlossen - so halten sich Dünger sogar einige Jahre ohne Verlust, erklärt die Gartenbautechnikerin. Ein fester Plastikeimer mit Deckel bietet sich an. Ganz wichtig dabei: "Beschriften nicht vergessen! Am besten, Sie schneiden die Inhaltangabe der Originalverpackung aus und kleben sie auf den Eimer." So sind Verwechslungen ausgeschlossen und Sie können bequem die Dosierungsanweisungen und Inhaltsstoffe des Düngers nachlesen.