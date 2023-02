Verhalten bei Blaulicht Darf ich eine rote Ampel überfahren, um Einsatzfahrzeugen auszuweichen?

"Ja, das darf man in diesem besonderen Fall. Grundsätzlich sollte aber an einer roten Ampel eine Rettungsgasse gebildet werden, wie es auch auf der Autobahn gemacht wird. Man darf aber eben auch über die Haltelinie fahren, wenn es nicht anders geht - muss aber natürlich darauf achten, dass aus dem Querverkehr keine Fahrzeuge angefahren kommen. Denn die anderen haben ja grün und fahren wahrscheinlich in die Kreuzung ein."

Einsatzfahrzeug ausgewichen - geblitzt

Was passiert, wenn ich dabei geblitzt werde, wenn ich mit meinem Pkw über Rot fahre, um Einsatzfahrzeugen auszuweichen? "Sollte man in so einem Fall geblitzt werden, bekommt man in der Regel keinen Strafzettel und kein Bußgeld. Wichtig ist aber, sich für den Fall der Fälle Datum und Uhrzeit zu notieren, wenn möglich auch, was für ein Einsatzfahrzeug da mit Blaulicht angekommen ist oder eventuell das Kennzeichen. Alle Einsätze werden dokumentiert und die Behörden können nachvollziehen, dass man aus einem triftigem Grund über die rote Ampel gefahren ist", so Ines Schneider.