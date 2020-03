Frühstück "Morgens wie ein Kaiser" – ein reichhaltiges Frühstück zahlt sich aus

Warum das Frühstück jeden Tag üppig ausfallen sollte. Eine Studie der Universität Lübeck bestätigt jetzt, was unsere Großmutter schon immer gepredigt hat.

"Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann" – den Spruch, den schon unsere Großmutter befolgt hat, kann man auch heute noch befolgen. Zumindest was das Frühstück und das Abendessen betrifft.

Hohe Kalorienverwertung am Morgen

Die Sektion für Psychoneurobiologie der Universität Lübeck hat die unterschiedliche Kalorienverwertung je nach Tageszeit untersucht. Dabei wurden 16 normalgewichtige Männer untersucht, die niederkalorisches Frühstück und hochkalorisches Abendessen zu essen bekamen und umgekehrt.

Bei den Untersuchungen war der Anstieg des Blutzucker- und Insulinspiegels nach dem Frühstück im Vergleich zum Abendessen sehr viel geringer. Das heißt, dass der menschliche Energieumsatz am Morgen höher ist, als abends. Dadurch ist die Kalorienverbrennung nach einer Mahlzeit am Morgen bei weitem höher ist, als am Abend.

Wer nicht frühstückt bekommt Lust auf Süßes

Auch wurden bei der Laborstudie Hungergefühle und der Appetit auf Süßes untersucht. Hier konnten die Forscher unter der Leitung von Professor Kerstin Oltmanns feststellen, dass bei der Einnahme eines niederkalorischen Frühstücks verstärkte Hungergefühlen den Tag über auftraten. Und auch die Lust auf Süßes wurde verstärkt bei den Probanden festgestellt.

Das Ergebnis bestätigt, was unsere Großeltern stets gepredigt haben. Ein ausgiebiges Frühstück sollte stets einem üppigen Abendessen vorgezogen werden. Dadurch ließe sich unter anderem auch Übergewicht vermeiden.

