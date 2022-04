Zimt gesund Welcher Zimt ist gesund

Ist Zimt gesund

Zimt ist ein sehr altes Gewürz und wurde schon vor Jahrhunderten verwendet. Man unterscheidet Ceylon Zimt, den echten Zimt, der stammt aus Sri Lanka (früher: Ceylon), Bangladesh, Burma, Indien. Und Cassia Zimt, der in China wächst und auch den Großteil des zu uns importierten Zimts ausmacht. Das Problem: Cassia Zimt enthält sehr viel mehr Cumarin als Ceylon Zimt. Cumarin ist ein Aroma- und Duftstoff, der leberschädigend wirken kann. Das Problem: Bei Zimtpulver kann der Verbraucher oft nicht erkennen, welchen Zimt er vor sich hat. Dazu die Verbraucherzentrale: "Im Handel besteht keine Pflicht zur Kennzeichnung der Zimtsorte. Da Ceylon-Zimt jedoch teurer ist als Cassia, wird er in der Regel auch als solcher gekennzeichnet." Wer gern und viel Zimtpulver in der Küche benutzt, sollte zum teureren Ceylon-Zimt greifen.