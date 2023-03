Pflanzen umtopfen Braucht die Pflanze mehr Platz? Mit Umtopf-Trick

Mehr Raum für die Wurzeln, neue Nährstoffe durch neue Erde: Das bekommen unsere Pflanzen, wenn wir sie umtopfen. Und das sollten wir ihnen regelmäßig gönnen. Von Februar bis April, also wenn es langsam los geht mit dem Wachstum, ist eine gute Umtopfphase. Manche unserer empfindlichen Pflanzen für Balkon und Terrasse wie zum Beispiel Zitrusgewächse oder Fuchsien dürfen zwar erst nach den Eisheiligen wieder raus ins Freie, so BAYERN 1 Pflanzenexpertin Karin Greiner in ihrem Blog Gartenlust. Aber man kann sie schon einmal fein für den Frühling vorbereiten. Und auch unsere Zimmerpflanzen sind dankbar für mehr Wachstumsplatz.

Faustregel: Topf- und Kübelpflanzen sollte man alle zwei bis drei Jahre umtopfen, so BAYERN 1 Pflanzenexpertin Karin Greiner.

Pflanzen umtopfen

Frisch ans Werk: Neuen Tontopf bereitsstellen, die Ablauföffnung mit einem flachen Stein oder einer Tonscherbe bedecken, eine Schicht Blähton einfüllen und darauf eine kleine Schicht Erde. Dann nehmen Sie Ihre Topfpflanze mitsamt altem Topf und stellen Sie sie in den neuen Topf auf die Erdeschicht. Pflanze nun behutsam aus dem alten Topf entfernen und um den alten Topf herum Blumenerde in den neuen Pflanztopf einfüllen, ringsum andrücken. Den alten Topf vorsichtig herausnehmen und in diese Ausparung, die der alte Topf in der neuen Pflanzenerde hinterlassen hat, die Pflanze ganz bequem einsetzen. Andrücken und angießen - fertig!

Umtopfen Topfgröße

Zwei bis drei Zentimeter größer als der aktuelle Topf sollte das neue Zuhause Ihrer Topfpflanze sein. Tipp von Karin Greiner: Wenn Ihre Pflanze lange nicht umgetopft wurde, schütteln Sie die alte Erde vor dem Umzug in den neuen Topf am besten vorher gründlich ab. Wenn ein einziger Wurzel-Wust zum Vorschein kommt - lockern Sie ihn auf, damit sich die Wurzeln in der neuen Erde wohlfühlen.

Topfpflanzen Erde

Alle Informationen, welche Blumenerde Sie verwenden sollten und ob die alte Pflanzerde von vergangenem Jahr noch gut ist - lesen Sie hier: Blumenerde - wie lange ist Blumenerde haltbar? Und ob torffreie Erde besser ist und wie man mit ihr gärtnert, finden Sie hier: Warum torffreie Erde.

