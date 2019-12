Paket annehmen Soll ich Pakete für meine Nachbarn annehmen - oder besser nicht?

Muss ich haften, wenn ich versehentlich ein kaputtes Paket angenommen habe?

Bevor Sie für Ihren Nachbarn eine Paket annehmen, sollten Sie es sich genau anschauen. Grundsätzlich gilt laut Rechtsanwalt Kay Rodegra: "Da es sich bei der Annahme eines Pakets für die Nachbarn eher um eine reine Gefälligkeit handelt, ist eine Haftung ausgeschlossen. Man geht in solchen Fällen von einem sogenannten 'stillschweigenden Haftungsausschluss' aus.

Wenn die Verpackung allerdings beschädigt ist, sollten Sie vorsichtig sein: "Anders sieht es aus, wenn man ein offensichtlich beschädigtes Paket annimmt - da könnte es Probleme geben", erklärt Rechtsanwalt Rodegra. Sein Rat: "Ein beschädigtes Paket für den Nachbarn nicht annehmen."

Paket angenommen - Nachbar existiert nicht

Einfach so jedes Paket annehmen? Das kann ins Auge gehen. Rechtsanwalt Rodegra rät zur Vorsicht: "Man sollte ein Paket nicht annehmen, wenn man den Nachbarn, für den es sein soll, gar nicht kennt - wenn also etwa der Name in einem Mehrfamilienhaus überhaupt nicht bekannt ist."

"Ebenso sollte man es nicht annehmen, wenn einem die Situation irgendwie merkwürdig erscheint - oder auch wenn der Zusteller gar nicht als offizieller Zusteller zu erkennen ist. Pakete gegen Nachnahme sollte man nur annehmen und bezahlen, wenn das ausdrücklich mit dem Nachbarn abgesprochen ist." Rechtsanwalt Kay Rodegra

Gibt es Fristen, in denen ich das Päckchen beim Nachbarn abgeben muss?

Wenn Sie ein Paket für Ihren Nachbarn angenommen haben, können Sie es ihm später vorbeibringen - das müssen Sie aber nicht, betont Kay Rodegra: "Der Adressat eines Pakets wird davon benachrichtigt, dass das Paket beim Nachbarn abgegeben wurde. Er muss es dort dann selbst abholen. Wenn der Nachbar nicht Zuhause ist, hat er Pech gehabt."

Was Sie allerdings sehr wohl tun müssen: "Während der Aufbewahrung muss der Nachbar aber sorgfältig mit dem Paket umgehen, rät Rechtsanwalt Rodegra.

Und eigentlich logisch, aber sicherheitshalber hier noch einmal erwähnt: "Wenn man als Nachbar gefragt wird, ob man ein Paket annehmen kann, aber man fährt selbst in den Urlaub - dann sollte man die Annahme verweigern, weil es dann ja dem Nachbarn nicht möglich ist, das Paket abzuholen."