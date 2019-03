Schmetterlingspflanzen Welche Blumen Schmetterlinge mögen

Heimische Schmetterlinge

Wir alle können etwas tun: Über sechzig Arten unserer heimischen Schmetterlingsarten stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten, so der Naturschutzbund. Einer der Gründe dafür ist, dass Schmetterlinge immer weniger Nahrungsquellen finden. Deswegen ist es so wichtig, den bunten Faltern einen Lebensraum zu bieten. Und das fängt mit der Auswahl der richtigen Balkon- und Gartenpflanzen an. Diese müssen Nektar geben, so der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und dürfen keine gefüllten Blüten haben. Wer außerdem dafür sorgt, dass in seinem Garten oder auf dem Balkon von Frühling bis in den Herbst immer etwas blüht, macht schon viel richtig.

Alle, die schmetterlingsfreundlich gärtnern wollen, sollten auf Garten-Chemie wie Pestizide oder Insektizide ganz verzichten. Und am besten auch auf Torf: Der schadet Schmetterlingen beim Abbau, der in Mooren geschieht und diese sind wichtiger Lebensraum vieler selten gewordener Arten.

Schmetterlingspflanzen im Garten

Ein Wildblumenbeet ist ein erster Schritt für einen Garten, in dem sich Schmetterlinge wohl fühlen. Wildblumen können Sie übrigens auch in Kübeln oder in Blumenkästen für den Balkon ansäen. Sie wachsen auf mageren Böden am besten, das heißt, man sollte den Boden umgraben und ihn zum Beispiel mit Sandzugabe "magerer" machen.

Auch ein Kräuterbeet mit Thymian, Lavendel, Oregano, Dill, wilder Malve, Wiesensalbei erfreut viele Falter. Der Naturschutzbund (NABU) zeigt, wie man eine Schmetterlingsspirale anlegt.

Blüten für Falter

Der Sommerflieder ist ein Schmetterlingsmagnet - auch für diese Tagpfauenaugen.

Der Schmetterlingsstrauch schlechthin ist der Sommerflieder, der deswegen auch Schmetterlingsflieder genannt wird. Sein Vorteil ist seine lange Blütezeit und seine Anspruchslosigkeit, was seinen Standort angeht. Allerdings mag er keine feuchten Böden und er liebt die Sonne. Sommerflieder wird eigentlich zwei bis drei Meter hoch, im Handel kann man aber auch eine Zwergform kaufen, die maximal 1,50 Meter hoch wird. Die kleine Form des Sommerflieders fühlt sich auch in einem großen Topf auf dem Balkon wohl. Schmetterlinge mögen aber auch:

Wilden Majoran (Oregano, gemeiner Dost)

Kartäusernelken

Bartblume

Disteln

Dill

Fetthenne

Tüpfeljohanniskraut

Blaukissen

Kapuzinerkresse

Judastaler

Jelängerjelieber - Geißblatt

Phlox

Gewöhnlicher Liguster

Herbstastern

Salweide

Lavendel

Thymian

Rote Johannisbeere

Steinkraut

Hornklee

Prachtscharte

Natternkopf

Gewöhnlicher Wasserdost

Zinnien

Wohlriechendes Veilchen

Wiesenflockenblume

Quellen: BUND und NABU

Das Bundesamt für Naturschutz bietet eine Hitliste der Schmetterlingspflanzen an.

Was fressen Raupen

Auch an die Raupen der Schmetterlinge sollten wir denken - sie mögen heimische Pflanzen wie Wilde Möhre, Petersilie, Brennnesseln, Brombeersträucher. Wer den Platz dazu hat, lässt am besten eine Ecke seines Gartens verwildern.

"Auf Brennnesseln, Disteln, und anderen 'Unkräutern' fühlen sich die Raupen vom Kleinen Fuchs, Tagpfauenauge, Admiral, C-Falter, Distelfalter und Landkärtchen wie im Schlaraffenland." Naturschutzbund (NABU)

Auch eine gute Maßnahme: Sie lassen in Ihrem Rasen den blühenden Rotklee stehen, den mögen besonders Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Taubenschwänzchen und Schwalbenschwanz sehr gerne.

