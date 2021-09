Kürbispommes Knusprige Pommes aus Kürbis

Kürbispommes Zutaten

Kürbispommes Rezept

Den Kürbis halbieren, die Kerne entfernen und in möglichst dünne Spalten (max. ein Zentimeter) schneiden. In einer großen Schüssel Öl, Salz und die Gewürze gut vermischen. Die Kürbispommes in die Schüssel geben und gut wenden.