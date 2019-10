Kürbis mit Schale essen Bei welchen Kürbissorten kann man die Schale mitessen?

Hokkaido mit Schale essen?

Der Hokkaido-Kürbis ist wahrscheinlich der bekannteste Kürbis in unseren Breitengraden. Er macht sich gut in der Suppe, im Kuchen aber auch als Ofengemüse. Beim Hokkaido kann die Schale mitgekocht und verzehrt werden.

Ist die Butternut Kürbis Schale essbar?

Neben dem Hokkaido ist der Butternut-Kürbis in der Gunst der Verbraucher ziemlich weit oben. Auch diese Kürbissorte macht sich gut in der Suppe oder als Püree. Die Schale des Butternut könnte theoretisch mitgegessen werden, sie wird nur nicht ganz so weich, wie die Schale des Hokkaido - das muss man also mögen.

Was sollte man beim Kauf von Kürbissen beachten?

Da hat Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) einen guten Tipp: "Reife Kürbisse klingen leicht hohl, wenn man auf die Schale klopft, und haben einen verholzten Stiel." Wenn der Stiel fehlt, können Fäulnisbakterien in den Kürbis eindringen oder er trocknet aus. Auch bei Druckstellen sollte man genauer hinsehen, da kann der Kürbis schnell weich werden und auch faulen, so Seitz weiter.

Kann man die Schale vom Muskatkürbis essen?

Auch seine Schale ist essbar, doch wie beim Butternut braucht sie sehr viel länger, um gar zu werden. Deshalb fällt die Entscheidung oft fürs Schälen dieser Kürbissorte. Der Muskatkürbis kann roh als auch gegart genossen werden. An der Farbe der Schale kann man seinen Reifegrad erkennen. Am besten schmeckt dieser Kürbis, wenn er noch nicht ganz reif ist, dann ist seine Schale noch richtig grün.

Ist die Roter Zentner Schale essbar?

Auch die Schale des Gelben als auch des Roten Zentners ist theoretisch essbar. Tatsächlich ist aber das Fruchtfleisch des Zentners schon sehr hart. Noch härter ist die Schale dieser Kürbisart, deshalb schält man ihn gerne. Diese Kürbissorten werden recht groß, sie werden auf Märkten auch gerne in Hälften oder Vierteln angeboten. Diese Sorte eignet sich besonders gut zum Einmachen.

Und hier haben wir ein ganz klassisches Rezept für Kürbissuppe für Sie:

Ein Tipp zur Verarbeitung von Kürbissen:



Kürbisse vor dem Weiterverarbeiten immer roh probieren. Sollte der Kürbis bitter schmecken, dann werfen Sie den Kürbis weg. Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) weist darauf hin, dass in Kürbissorten, die in jungem Stadium der Reife geerntet werden, Cucurbitacin vorhanden sein kann. Das erzeugt den bitteren Geschmack. Beim Verzehr eines bitteren Kürbis kann es zu Übelkeit, Magenkrämpfen, Durchfall, Erbrechen, Schleimhautreizungen und Kreislaufversagen kommen.

Kann man die Bischofsmütze mit Schale essen?

Weil sie aussehen wie eine Bischofsmütze oder ein türkischer Turban aus alten Zeiten, heißt diese Kürbissorte Bischofsmütze aber auch Türkenturban. So hübsch der Kürbis aussieht, so wenig genießbar ist seine Schale. Dafür macht sich die Bischofsmütze gut in Suppen.

Ist die Spaghettikürbis-Schale essbar?

Er erfeut sich immer größerer Beliebtheit, da er besonders gerne als Nudel-Ersatz zum Einsatz kommt. Der Spaghettikürbis wird beim Kochen faserig, dadurch sieht sein Fruchtfleisch aus wie Spaghetti. Er wird im Ganzen gegart - dabei die Schale unbedingt einstechen - und seine Schale kann mitgegessen werden.