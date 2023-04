Pommes selber machen Pommes im Ofen und Ketchup selbst gemacht

Zutaten für selbstgemachte Pommes mit Ketchup

Pommes im Ofen selber machen



Die Kartoffeln waschen und schälen. Daraus Pommes schneiden, die ungefähr die Größe eines kleinen Fingers haben. Die Pommes für 5-10 Minuten in eine große Schüssel mit kaltem Wasser legen, damit sich die Stärke auswäscht. Anschließend abgießen und trocken tupfen. Die Pommes in die Fritteuse bei 160 Grad oder in einen Bräter mit viel Butterschmalz geben. Nicht zu dicht einfüllen! Solange braten bis die Pommes leicht glasig werden. Und sie dann auf ein Backblech geben und bei 80 Grad Umluft für eine Stunde im Ofen nachtrocknen lassen. Dann ein zweites Mal in die Fritteuse geben - so werden sie außen richtig knusprig braun und innen sehr zart und weich.