Videosprechstunde Arzt In welchen Fällen sind Videosprechstunden sinnvoll?

"Normalerweise dürfen Ärzte und Psychotherapeuten pro Quartal maximal jeden fünften Patienten ausschließlich per Video behandeln, ohne dass dieser in die Praxis kommen muss. Auch die Menge der Leistungen, die in Videosprechstunden durchgeführt werden dürfen, ist auf 20 Prozent begrenzt", schreibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV auf ihrer Website.

Um dem in Corona-Zeiten gestiegenen Bedarf an Videosprechstunden gerecht zu werden, haben sich KBV und der GKV-Spitzenverband darauf geeinigt, diese Begrenzungsregelungen zunächst für das zweite Quartal auszusetzen. Zum 31. Mai solle geprüft werden, ob eine Verlängerung erforderlich ist.