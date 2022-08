E-Rezept Ab 1. September gibt es E-Rezepte per App

Wie funktioniert das elektronische Rezept

Sie bekommen in der Sprechtunde in einer Arztpraxis oder bei einer Videosprechstunde ein Rezept über ein Medikament. In elektronischer Form - zu jedem Rezept gibt es einen speziellen Rezeptcode, den Sie entweder über Ihre E-Rezept-App auf dem Smartphone oder aber in ausgedruckter Form erhalten. Ab 1. September sind die Apotheken in Deutschland in der Lage, solche Rezeptcodes auszulesen. Mit dem Rezept gehen Sie also nach dem Arztbesuch entweder in die Apotheke und zeigen das Rezept in der E-Rezept-App auf Ihrem Handy der Apothekerin oder dem Apotheker. Oder Sie lösen Ihr E-Rezept digital bei einer Online-Apotheke ein. Mit dem Papierausdruck funktioniert das genau so wie bisher mit den rosa Rezepten.