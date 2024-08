Kita-Kinder und der Rettungsgassensong Wie eine Musikschule zur Verkehrserzieherin wurde

Kita komponiert Rettungsgassen-Ohrwurm

Als die städtische Kita am Ballonstartplatz in Gersthofen von der Feuerwehr gefragt wurde, ob sie nicht am Tag der offenen Tür auftreten könne, stellte Alexandra Rehberger, stellvertretende Kitaleitung, fest, dass es im Internet kein gutes Lied zum Thema 'Rettungsgasse' gibt, das sie mit den Kids einstudieren könnte. Also bat sie die örtliche Sing- und Musikschule um Unterstützung und gemeinsam wurde ein Song erarbeitet, der den Kindern das Thema "Rettungsgasse" spielerisch und musikalisch näher bringt. Und hier können Sie das Ergebnis hören: