Eigenes Kochbuch Ein Kochbuch für den guten Zweck

Liebe geht ja bekanntermaßen durch den Magen. Dieses Sprichwort hat auch die 24-jährige Bernadette für sich entdeckt. Im Corona-Lockdown 2020 war viel Zeit zum Kochen und Backen und leider nur sehr wenig Möglichkeit, um das gemeinsam zu tun. Und weil auch ihre Mama von früher noch viele tolle Rezepte von Bekannten und Freundinnen hatte, kam Bernadette eine Idee: So hat auch sie in ihrem Freundeskreis, in der Familie und bei Bekannten angefragt: Schickt ihr mir euer Lieblingsrezept?

Alles für den guten Zweck

Relativ schnell sind so an die 100 Rezepte zusammengekommen - von der Oma, von Großtanten, klassische Rezepte, Liköre, aber auch ein paar "fancy Rezepte" von Freundinnen, wie Bernadette erzählt. Ihr Kochbuch "Bernis bäriges Back- & Bochbuch" verkauft sie über ihre eigene kleine Homepage und auch manchmal bei Veranstaltungen wie Volksfesten. Und das Geld spendet die gelernte Elektronikerin komplett für den guten Zweck. Ein Teil geht an "Junge Leute helfen" im Chiemgau, die regelmäßig mit Hilfsgütern in den Balkan unterwegs sind und auch junge Menschen im Studium und in der Ausbildung unterstützen. Eine junge Frau konnte dank Bernadette schon Medizin studieren. Der andere Teil geht an verwitwete Frauen in Indien, die sich damit Kühe finanzieren können - Hilfe zur Selbsthilfe.