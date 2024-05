Marcus Fahn Alles über den BAYERN 1 Morgenmoderator und sein 10 -jähriges Jubiläum

"Wie kann man denn schon so früh am Morgen so gut gelaunt sein?" ist die Frage, die Marcus Fahn am häufigsten gestellt bekommt. "Wenn Sie mich hören, dann bin ich ja schon seit Stunden wach und habe mindestens zwei Tassen Kaffee getrunken", ist seine Antwort. Seit 2014 weckt der Franke den Freistaat auf BAYERN 1 - hier bekommen Sie tiefe Einblicke in alles, was Sie zu unserem Morgenmoderator interessiert und alle bereits bekannten Informationen zum großen Jubiläums des Moderators.

Denn er weiß nicht, was passiert…

Am Montag, 13.5., feiern wir auf BAYERN 1 Bayerns früheste Überraschungsparty.

Und der Anlass ist ein toller: Seit 10 Jahren ist unser Morgenmann Marcus Fahn ein Teil der BAYERN 1 Familie. Und deswegen hat sich das Team so einiges für ihn überlegt.

So viel können wir schon mal verraten: Es wird einige Überraschungsgäste geben und wir haben hinter Marcus' Rücken Dinge aufgespürt, die Sie so noch nicht über unseren Morgenmann wussten.

Ulla Müller führt durch diesen etwas anderen Morgen – denn Marcus weiß nicht, was passiert. Und SIE sind ein wichtiger Teil dieser Überraschungsparty.

Erzählen Sie uns gerne, welche Highlights aus 10 Jahren Marcus Fahn auf BAYERN 1 Ihnen noch in Erinnerung sind. Oder auch, was Sie von Marcus gerne noch wissen möchten. Am besten als Text oder Sprachnachricht auf unser Studiohandy per WhatsApp: +49 151 195 89000

Begonnen hat alles in den 80ern - im heimischen Kinderzimmer in Langenzenn. Mit einem Kassettendeck, zwei Plattenspielern und seiner Schwester als Nachrichtensprecherin "spielte" er Radio. Einzige Zuhörer waren - notgedrungen - seine Eltern.

Seine erste richtige Sendung moderierte er noch während der Schulzeit: 1992 bei einer kleinen Station in Erlangen mit "mehr Mitarbeitern als Hörern", wie Marcus Fahn den Sender heute lächelnd beschreibt.

Nach mehreren Stationen in Nürnberg, München, Köln und Hamburg kam Marcus 2014 zu BAYERN 1. Seitdem weckt er zwischen 5 und 9 Uhr den Freistaat mit Bayerns meistgehörter Morgensendung, was er selbst nicht so ganz glauben kann, denn: "Eigentlich bin ich notorischer Langschläfer."

Marcus Fahn verheiratet?

Am 22. Juli 2023 hat Marcus Fahn geheiratet - und weil wir Hochzeitsbilder lieben, wollen wir Ihnen diese hier natürlich auch nicht vorenthalten:

Marcus Fahn Hund

Labradorhündin "Marla" hatte Marcus mit in die Patchwork-Familie gebracht, Mischling "Schnuppe" gehört seiner Frau. Leider musste Marcus seine Marla im Mai 2023 gehen lassen, nach 14 gemeinsamen Jahren.

Marcus Fahn privat

Fit hält sich der bekennende Club-Fan mit Fußball (in der Senioren-Freizeitliga), Fitness und Laufen. Er liebt Schokolade, Cappuccino, Wellness, Serien wie "Game of Thrones" und Konzerte. Deshalb freut er sich sehr, dass er seit 2017 bei der Konzertreihe "Night of the Proms" als Moderator dabei sein darf.

Sein großer Traum: ein Mal Billy Joel live im Madison Square Garden in New York sehen. Bis dieser Traum in Erfüllung geht, wird er wohl noch oft frühmorgens aufstehen und Bayern gut gelaunt in den Tag schicken.

Steckbrief Name: Marcus Fahn

Marcus Fahn Sendung: BAYERN 1 am Morgen

BAYERN 1 am Morgen Erlernter Beruf: Journalist

Journalist Eigentlicher Berufswunsch: Arzt (da war ich allerdings 4)

Arzt (da war ich allerdings 4) Lieblingsfarbe: blau

blau Sternzeichen: Stier

Stier Lieblingsgericht: Königlich Bayerisches Amtsgericht

Königlich Bayerisches Amtsgericht Lieblingsurlaubsland: vonItalienüberSpaniennachPortugalunddannmitdemFlugzeugnachKalifornien

Marcus Fahn in den Sozialen Medien:

Immer auf dem Stand der Dinge, was Marcus gerade so plant, sind Sie mit der BAYERN 1 Instagramseite. Oder auf seiner Facebook-Seite. Oder bei seiner privaten Instagram-Page: