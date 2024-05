Lego-Rampe Warum in Memmingen alte Legosteine gesammelt werden

Alte, nicht mehr gebrauchte Legosteine werden in Memmingen gesucht und gesammelt, denn auf sie wartet noch eine tragende Rolle, ein zweites Leben: Rampen aus den gesammelten Legosteinen sollen es Menschen mit Rollstühlen erleichtern, ungehindert in Gebäude zu kommen, die bis dahin unüberwindbare Stufen im Eingangsbereich haben und so mehr Barrierefreiheit schaffen. Verena Gotze, Stadträtin und Behindertenbeiratsvorsitzende in Memmingen, erzählt von dem Projekt: "Aktion Mensch hat Fördermittel bereitgestellt. Und gesagt, es sei ganz wichtig, die Lego-Rampen in möglichst viele Städte zu bringen, weil die ein Blickfang sind. Die sind bunt und Kinder schauen hin, Kinder lieben ja Legosteine, und die werden dann auch mit dem Thema 'Behinderung' vertraut durch die Lego-Rampe." Diese Rampen seien ein weiteres Stück Selbständigkeit für Menschen mit Behinderung, so Verena Gotze. Durch die bunten Rampen kämen auch viele Menschen über das Thema "Inklusion" ins Nachdenken.