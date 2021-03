Hundehaare für Vögel Sind Hundehaare wirklich gut für den Nestbau?

Frühjahr - das bedeutet Fellwechsel bei Hund, Katz & Co. Gerade die Besitzer von Hunden und Katzen mit längeren Haaren und möglicherweise auch noch dichtem Unterfell können ganze Kissen stopfen mit dem ausgebürsteten Fell ihres Lieblings ( Warum Hunde unserer Gesundheit gut tun ). Da scheint der Tipp, der gerade durch viele Facebook-Gruppen wandert, auf den ersten Blick sehr sinnvoll: Man solle das Fell doch einfach im Garten oder in der freien Natur auslegen - als Nistmaterial für die Vögel, die jetzt ihre Nestern bauen oder reparieren.

Können Milben und Flöhe vom Hund auf die Jungvögel übergehen?

Während einige Internet-User dazu raten, das ausgekämmte Tierfell in der Natur zu deponieren, raten andere gerade davon ab: Die möglicherweise auf Hund oder Katze vorhandenen Ektoparasiten wie Flöhe, Zecken oder Milben könnten auf diesem Weg auf die Alt- und später auch auf die Jungvögel überspringen und sie schädigen oder sogar töten. Tierärztin Elisabeth Hagen von der Klinik für Vögel, Kleinsäuger, Reptilien und Zierfische der Ludwig-Maximilians-Universität München gibt an dieser Stelle Entwarnung: "Milben und Zecken sind sehr wirtsspezifisch und verbleiben nicht auf den Haaren bzw. dem Fell, so dass hiervon keine Gefahr für die (Jung-)Vögel ausgeht. Auch Flöhe und deren Eier bleiben nicht am Fell haften."