Haltbarkeit Putzmittel Können Scheuermilch, Glas- und Allzweckreiniger schlecht werden?

Für jeden Anlass das passende Fläschchen. In vielen Haushalten stapeln sich die Putzmittel. Bis eines davon aufgebraucht ist, kann schon einmal einige Zeit vergehen. Deshalb hat sich BAYERN 1 Hörerin Petra aus Leipzig an uns gewendet und hat gefragt: "Kann Scheuermilch eigentlich ablaufen?"

Mindesthaltbarkeitsdatum bei Putzmitteln?

Glasreiniger abgelaufen

Doch auf Glasreinigern beispielsweise ist ein Datum zu finden. Das liegt unter anderem daran, dass in Glasreinigern eine relativ hohe Menge an leicht flüchtigen Verbindungen, wie beispielsweise Alkohl, zu finden ist. Der Alkohlgehalt kann über die Zeit zwar abnehmen, es handelt sich hier aber um ein Mindesthaltbarkeitsdatum . Das heißt: Die volle Wirkung ist bis zu diesem Datum gewährleistet, es bedeutet nicht, dass man das Mittel danach nicht mehr verwenden kann, sagt Bernd Glassl.

Sind Desinfektionsmittel nach Ablauf der Haltbarkeit noch wirksam?

