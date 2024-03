Tabs oder Pulver für die Spülmaschine Was ist besser - Tabs oder Pulver?

Die korrekte lokale Wasserhärte sollte in Ihrer Geschirrspülmaschine in jedem Fall eingestellt sein, nur so arbeitet die Enthärtungsanlage Ihrer Maschine optimal. Wie Sie die Wasserhärte an Ihrem Gerät richtig eingeben, das steht in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine. Übrigens: Ab einer Wasserhärte von 21 °dH, das ist Härtebereich III, brauchen Sie auch bei der Verwendung von Multitabs, also Geschirrspültabs, die auch Wasserenthärter und Klarspüler enthalten, zusätzlich immer ein Spezialsalz in der Maschine.