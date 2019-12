Mindesthaltbarkeit So lange sind Backzutaten wirklich haltbar

Kann ich fürs Plätzchenbacken noch Zutaten vom vergangenen Jahr verwenden? Wie lange sind gemahlene Gewürze, Vanillezucker oder Backpulver eigentlich haltbar? Und was ist mit gemahlenen Nüssen oder getrockeneten Rosinen?

Stellen Sie sich die Lebensmittel-Empfehlungen vor wie die Ampelphasen: das Verbrauchsdatum bedeutet rot, das Mindesthaltbarkeitsdatum gelb und einige Produkte laufen eigentlich nie ab, sie bekommen grün.

Mindesthaltbarkeitsdatum

Lebensmittel deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, sind nicht ungenießbar. Ganz im Gegenteil, meistens können Sie sie noch ohne Bedenken verwenden. Das Datum nennt lediglich den Zeitpunkt, bis zu dem sich das Produkt bei richtiger Lagerung nicht verändert haben darf. Es ist kein Verfallsdatum. Ihr Joghurt schmeckt zwei Tage nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum mit allergrößter Wahrscheinlichkeit noch genauso wie zum Kaufzeitpunkt - wenn Sie ihn gut gekühlt und noch nicht geöffnet haben.

Probieren Sie einen kleinen Löffel, riechen Sie daran und prüfen die Konsistenz. Fällt Ihnen nichts auf, können Sie ihn auch noch Tage später essen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Lebensmittel. Verlassen Sie sich auf Ihre Sinne und sehen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum lediglich als eine Empfehlung.

"Bei trockenen Produkten, wie Nudeln, können Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auch Monate überschreiten. Ganz allgemein: Liegt das Haltbarkeitsdatum zum Kaufzeitpunkt weit in der Zukunft, kann man das Lebensmittel auch deutlich später verbrauchen." Susanne Moritz, Verbraucherzentrale Bayern

Verbrauchsdatum

Das Verbrauchsdatum ist tatsächlich als Verfallsdatum zu verstehen. Daran sollten Sie sich halten, Sie erkennen es an der Formulierung "zu verbrauchen bis...". Es findet sich auf schnell verderblichen Lebensmitteln wie frischem Fleisch oder Feinkostsalaten. Das Datum nennt den letzten Tag, an dem Sie das Produkt noch essen dürfen. Zusätzlich finden Sie eine Temperaturangabe, bei der Sie das Essen aufbewahren sollen.

Zum Beispiel bei Hackfleisch. Das ist nur wenige Tage haltbar und soll bei unter 4 Grad Celsius gelagert werden. Ist das Verbrauchsdatum überschritten, dürfen Sie es nicht mehr verzehren. Selbst wenn Sie daran riechen und nichts feststellen, rät Susanne Moritz von der Verbraucherzentrale Bayern, frisches Fleisch nach Ablauf des Verbrauchsdatums nicht mehr zu essen.

Lebensmittel, die nie verderben

Zucker, Salz und Essig laufen nicht ab, vorausgesetzt sie sind noch nicht geöffnet worden. Außerdem brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen bei Kaugummi. Auch Zuckerwaren, die hauptsächlich aus Zucker, Farb- und Aromastoffen bestehen, verderben nicht - Bonbons oder Zuckerstreusel zum Backen zum Beispiel. Getränke mit mindestens 10 Prozent Alkohol sind ebenfalls jahrelang haltbar; hier gilt: umso alkoholischer das Getränk, desto haltbarer.

Backzutaten, die nicht verderben

Einige Jahre haltbar sind trockene Gewürze im Ganzen wie Zimtstangen, Sternanis oder Nelken. Sind die Gewürze bereits gemahlen, verlieren sie schneller an Aroma und verderben auch schneller.

Entölter Kakao hält sich ungeöffnet mehrere Jahre nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum.

Backpulver, trocken gelagert, verdirbt nicht.

Die Haltbarkeit von Vanillezucker ist unterschiedlich. Vanillezucker, der nur getrocknete und fein geriebene Vanilleschote und Vanillearoma enthält, ist lange verwendbar. Allenfalls schmeckt er nach Jahren nicht mehr so intensiv. Vanillinzucker, der nur Zucker und (meist künstlich hergestelltes) Aroma enthält, verdirbt quasi nie. Vanilleschoten dagegen können schimmeln. Man sollte sie deswegen luftdicht verpackt, im Dunkeln und fern von anderen Gewürzen und Feuchtigkeit lagern. Vanilleschoten, die man in nächster Zeit nicht verbrauchen kann, lassen sich gut einfrieren, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Oder ein anderer Tipp von ihr: "Sie geben die Vanilleschote in Zuckerglas und aromatisieren ihn dadurch."

Bei geriebenen Nüssen gilt: Verlassen Sie sich auf Ihre Sinne. Riechen sie ranzig, dann weg damit. Sind Sie sich beim Riechen nicht sicher, probieren Sie ein paar Krümel. Auch hier gilt: Geriebene Nüsse verderben schneller als ganze.

Getrocknete Rosinen und Feigen enthalten kein Fett, dafür aber viel Zucker, der konservierend wirkt. Deswegen halten sie sehr lange. Ebenso Orangeat oder Zitronat. Es schmeckt nach langer Lagerung höchstens nicht mehr so intensiv.

Wenn Schokostreusel einen weißen Belag haben, rührt das meist von Temperaturunterschieden bei der Lagerung her. Werden sie wärmer, wandern die Zuckerkristalle an die Oberfläche und verursachen diesen weißen Belag. Schokostreusel sind wie Zuckerperlen sehr lange haltbar.