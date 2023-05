Badezimmer reinigen 10 Dinge, die Sie im Bad nicht brauchen

1. Sonnencreme vom Vorjahr

2. Feuchtes Toilettenpapier

Feuchtes Toilettenpapier verstopft regelmäßig Abflussrohre, weil es sich nicht auflöst, wie das die Hersteller versprechen. Deswegen rät Elke Messerschmidt vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft: "Feuchtes Toilettenpapier nicht wegwerfen, sondern als Händetuch für unterwegs nutzen. Und es danach, weil es nicht abbaubar ist, nie mehr kaufen." Warum feuchtes Toilettenpapier nichts für Ihr WC ist, lesen Sie hier: Was darf nicht in die Toilette .

3. Elektrogeräte, die man nicht braucht

4. Alte Badezusätze und Seifenreste

Haltbarkeit in Monaten nach Öffnung - das sind die Symbole

Es gibt kein Haltbarkeitsdatum auf dem Badezusatz, der schon monatelang im Badschrank steht? Hier gilt: "Wenn die Haltbarkeit weniger als 30 Monate beträgt, findet man den Text 'mindestens haltbar bis' oder das Symbol einer Sanduhr", so die Verbraucherzentrale. Wenn ein Kosmetikprodukt dagegen ungeöffnet länger als 30 Monate haltbar ist, muss kein absolutes Haltbarkeitsdatum angegeben sein. "Wenn die Haltbarkeit mehr als 30 Monate beträgt, wird das Produkt mit dem Symbol eines geöffneten Cremetopfs gekennzeichnet. Dieser gibt an, wie lange das Produkt nach dem Öffnen haltbar ist: 12 M bedeutet 12 Monate." Riechen Sie einfach mal an den Badezusätzen - hat sich der Duft sehr verändert, dann besser weg damit. Unter dem Link finden Sie weitere Infos über die Symbole auf Produkten: Was bedeutet dieses Zeichen.