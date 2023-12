Flüssigwaschmittel oder Pulver Welches Waschmittel ist das beste?

Flüssigwaschmittel

Viele greifen zu Flüssigwaschmitteln, weil diese keine weißen Spuren auf der Wäsche hinterlassen. In der Waschleistung bleiben die flüssigen aber hinter den Pulvern zurück. Festes Waschpulver schneidet bei den Tests immer eindeutig besser ab. Das haben die Tests der Stiftung Warentest von Vollwaschmitteln im November 2021 und von Colorwaschmitteln im Januar 2023 wieder ergeben. Ein Grund: Flüssigwaschmittel müssen ohne Bleichmittel auskommen, "weil diese in flüssigen Substanzen nicht lange haltbar sind", wie die Verbraucherzentrale Hamburg schreibt. Außerdem enthalten flüssige Waschmittel mehr Tenside und zudem problematische Konservierungsmittel, die sie brauchen, um genau so lange haltbar zu sein wie Pulverwaschmittel. Flüssigwaschmittel werden in Plastikflaschen verkauft, Waschpulver dagegen in Folie oder Karton. Die Pulver verursachen also weniger Müll.