Spülmaschinentabs Das sind die Testsieger

Im aktuellen Test hat sich die Stiftung Warentest 15 sogenannte Monotabs angesehen und getestet. Monotabs enthalten nur Reiniger und müssen mit Geschirrspülersalz und flüssigem Klarspüler in der Spülmaschine ergänzt werden. Die beliebten, weil bequemen, Multitabs bringen dagegen Wasserenthärter, Trocknungszusätze und Klarspüler schon mit. Unten finden Sie auch die Sieger unter den Multitabs.

Testsieger ist, was die Reinigungsleistung angeht, ein umweltfreundlicher Tab der Marke Everdrop - die Everdrop Spülmaschinentabs Classic. Auch die Monotabs von Frosch, die Frosch Classic Spültabs Limone, reinigten gut. Auf den dritten Platz kamen die günstigeren Alio Classic Geschirr-Reiniger-Tabs von Aldi mit einer befriedigenden Reinigungskraft.

Geschirrspüler Tabs von Somat und Finish

Die Tabs von Finish und Somat dagegen enttäuschten im Test der Stiftung Warentest. Sie schnitten nur mit "ausreichend" (Finish) und "mangelhaft" (Somat) ab. Finish überzeugte nicht in der Reinigungsleistung, bei Somat war es ein anderer Grund: "Das Maschinengeschirrspülmittel reinigt zwar befriedigend, greift aber aufgedruckte Dekore derart stark an, dass es mangelhaft abschneidet", schreibt test.de, die Zeitschrift der Stiftung Warentest.

Spülmaschinen Tabs mit Klarspüler und Salz

Die dm- und die Lidl-Tabs hatten in dem Test die selbe Gesamtnote "gut", 1,9.

Auch die Frage, was besser für die Umwelt ist, Geschirr mit der Hand zu spülen oder mit der Maschine haben wir geklärt: Spülmaschine oder spülen per Hand?

