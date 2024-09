Gurken einlegen Salat mit eingelegtem Gemüse

Zutaten für eingelegte Gurken und gepickeltes Gemüse

Essigsud zubereiten

Gemüse einlegen

Die Kirschtomaten mit einem Bunsenbrenner abflämmen (oder kurz in siedendes Wasser geben), die Schale abziehen, die Tomaten in den Essigsud einlegen, in ein fest verschlossenes Schraubglas füllen (oder vakuumieren) und mindestens 24 Stunden ziehen lassen.



Die Gurke schälen, der Länge nach vierteln, das Kerngehäuse entfernen und die Gurke in etwa 3 cm lange Stifte schneiden. Anschließend genau wie die Tomaten einlegen.



Den Staudensellerie putzen und dabei die Fäden ziehen. Anschließend in etwa 3 cm lange Stücke schneiden, in den heißen Essigsud geben, in ein fest verschlossenes Schraubglas füllen, zusammen auskühlen und mindestens 24 Stunden ziehen lassen.



Die Radieschen putzen, in den kochenden Essigsud geben, und (je nach Größe) 10-15 Minuten köcheln lassen. Anschließend ebenfalls in einem verschlossenen Schraubglas mindestens 24 Stunden ziehen lassen.