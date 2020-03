Lokal kaufen Corona - und wie wir kleine Läden online unterstützen können

Kleinere Geschäfte, Restaurants, Buchhandlungen: Sie alle trifft die Corona-Krise hart. Was wir tun können, um sie zu unterstützen. Plus Tipps für Ladenbesitzer.

Ladenbesitzer trifft die Coronakrise besonders hart. Alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Wir haben Tipps für Sie, wie Sie Einzelhändler vor Ort und die lokale Gastronomie unterstützen können.

Der wichtigste Rat vorab: Fast alle kleinen Geschäfte besitzen eine Homepage oder Facebook-Seite, haben einen eigenen Onlineshop. Dazu sagt Bernd Ohlmann vom Handeslverband Bayern: "Ein Drittel der rund 60.000 bayerischen Einzelhandelsunternehmen verkauft auch online, über einen eigenen Onlineshop oder über einen Marketplace." Informieren Sie sich - bei vielen kleineren Buchhandlungen, Spielwarenläden, Sportgeschäften können Sie online bestellen und liefern lassen. Und in Zeiten von Ausgangsbeschränkunen? "Online-Handel und Online-Lieferdienste sind erlaubt. Gegen die Selbstauslieferung der Ware spricht also derzeit nichts", so eine Sprecherin des Bayerischen Wirtschaftsministeriums.

Ostergeschenke beim kleinen Spielzeugladen online bestellen, auch, wenn es etwas mehr kostet oder Gutscheine erwerben für die Zeit nach Corona beim Kleidergeschäft: Diese Solidarität kann viel bewirken.

Bücher online bestellen - das geht ganz einfach

Entweder Sie bestellen Ihr Buch direkt bei Ihrer Buchhandlung vor Ort online oder einfach über libri.de. Dort haben viele Buchhandlungen einen eigenen Shop.

Tipps für die kleinen Läden, um online gut aufgestellt zu sein: Achten Sie in Ihrem Facebook Profil darauf, dass der Link zu Ihrer Website funktioniert.

Zeigen Sie sowohl bei Facebook als auch auf Ihrer Homepage möglichst auf den ersten Blick, was der Versand kostet und wie bezahlt werden kann.

Achten Sie darauf, dass die Bezahlmethoden, die Sie anbieten, auch funktionieren, zum Beispiel PayPal. Das geht am besten, indem Sie selber mal einen Bestellvorgang "durchspielen"

Bieten Sie den Service offensiv an. Wenn das beispielsweise bei Facebook mit einem Bildpost passiert, bedenken Sie: Nichts auf dem Bild lässt sich einfach anklicken. Also schreiben Sie Ihre Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummer oder Emailadresse nochmal in den Text zum Bild. Das macht es den Kunden, die auf dem Smartphone surfen, einfacher, Sie zu kontaktieren.

Geben Sie ein Impressum an - so wissen die Kunden, dass es sich um eine seriöse Seite handelt.

Essen bei der Lieblingsgaststätte holen oder Gutscheine kaufen

Viele kleinere Restaurants und Gaststätten bieten jetzt an, dass man sich Essen für zu Hause abholt oder dass sie es sogar liefern. Halten Sie beim Abholen auf jeden Fall die Abstandsregeln ein. Und zahlen Sie am besten mit Karte. Ein großzügiges Trinkgeld ist dabei sicher eine gute Idee.

Auch beim Lieblingsgasthaus kann man Gutscheine kaufen für die Abendessen nach der Coronakrise.

Hofläden: Viele Direktvermarkter liefern

Auch bei vielen Direktvermarktern kann man online bestellen und bekommt die Produkte per Post oder Lieferdienst.

Produkte aus lokalen Geschäften kaufen - bequem online

Produkte aus den lokalen Geschäften finden Sie in manchen bayerischen Städten auch in einem eigenen lokalen Verkaufsportal - zum Beispiel in Altmühlfranken, Simbach a.Inn, Günzburg, Pfaffenhofen an der Ilm oder Freilassing.

Noch viele andere Aktionen, wie Menschen der Corona-Krise begegnen und sich gegenseitig helden, finden Sie unter #Gemeinsamsindwirstark.