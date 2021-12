Scam Microsoft ruft an - Obacht, Betrug!

"Die Dame am Telefon hat sich als Mitarbeiterin von Microsoft vorgestellt und gefragt, ob ich der Haupt-User auf meinem Computer bin", so schildert es unser Hörer Fabian. Dann erklärte ihm die angebliche Microsoft-Kollegin, dass sein Rechner von Viren befallen sei, und sie ihm dabei helfen wolle, diese Gefahr abzuwenden.

Unser Hörer hat glücklicherweise richtig reagiert und das Gespräch umgehend beendet. Denn nichts davon war wahr - ein klassischer Fall von sogenanntem "Tech Support Scam": Dabei versuchen Betrüger, ihrem Opfer weis zu machen, dass ihr PC ein schwerwiegendes technisches Problem bzw. eine große Sicherheitslücke habe, die schnellstmöglich geschlossen werden müsste. Mit ihrer Hilfe. Dazu soll der Angerufene dann etwa bestimmte Schritte an seinem Computer ausführen.

Was steckt hinter Tech-Support-Scam?

Aber natürlich hat dieses Angebot nichts mit wirklichem Kundenservice zu tun: Die Betrüger versuchen vielmehr, auf dem Rechner eine Schadsoftware, wie etwa einen Trojaner, zu installieren - um damit dann beispielsweise Zugangsdaten, Passwörter und andere sensible Daten abzufischen.

Ein Microsoft-Mitarbeiter will Zugriff auf Ihren Rechner? Am besten gleich auflegen!

Diese Betrugsmasche ist nicht neu und Microsoft selbst warnt seit Jahren schon davor und betont, dass man nicht unaufgefordert Mails an Endkunden verschicke; ebenso wenig fordern Mitarbeiter am Telefon finanzielle oder persönliche Daten an. Man solle das Gespräch sofort beenden.